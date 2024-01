Aggredisce la convivente | 46enne arrestato dai carabinieri

Leggi su anteprima24

(Di martedì 2 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNella serata del 29 dicembre scorso, a Fisciano (Sa), idel Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Mercato San Severino hanno, in flagranza di reato, undel luogo, per maltrattamenti e lesioni nei confronti della. L’uomo, al culmine di una lite ha aggredito fisicamente la propria partner colpendola con pugni e costringendola finanche a rifugiarsi in un’auto per trovare riparo fino all’arrivo deiche sono riusciti ad intercettare l’indagato intento ad allontanarsi dal luogo dell’aggressione. L’è stato tradotto presso la casa circondariale di Salerno. L'articolo proviene da Anteprima24.it.