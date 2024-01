Aggredisce la compagna | arrestato dai carabinieri

(Di martedì 2 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUn uomo di 46 anni è statodaia Fisciano, nel Salernitano, per aver aggredito la partner. I fatti risalgono alla sera di venerdì scorso quando l’uomo, al culmine di una lite, ha aggredito la convivente colpendola con pugni e costringendola a rifugiarsi in un’auto per trovare riparo fino all’arrivo dei. Questi lo hanno intercettato e bloccato mentre fuggiva dal luogo dell’aggressione. Il 46enne, del luogo, è statoper maltrattamenti e lesioni e trasferito nel carcere di Salerno. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

