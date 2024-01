Agenzia Dire | licenziati o sospesi 31 giornalisti | “Palazzo Chigi ci ha lasciato senza contratto”

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 2 gennaio 2024) Roma, 2 gennaio 2024 – Dopo i 14 licenziamenti del 28 dicembre di cui il Cdr e l’assemblea dei redattori dellacontinuano a chiedere il ritiro immediato, nella notte del 31 dicembre, alle ore 22, l’amministrazione della società editrice Com.e ha comunicato tramite mail a 17della sede di Roma la sospensione dal lavoro con effetto immediato eretribuzione. L’assemblea dei redattori giudica tale provvedimento un atto incomprensibile e anche dannoso per l’intera azienda. È giusto ricordare che due giorni fa il governo ha sospeso in modo improvviso e dirompente i fondi del Dipartimento per l’Editoria facendo seguito al fermo giudiziario amministrativo disposto dal ministero dell’Istruzione e del Merito nei confronti della Com.e, in riferimento alla vicenda giudiziaria che investe la precedente proprietà. Alla luce ...