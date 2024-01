Afragola | fermato il nipote della donna morta per un colpo di pistola a Capodanno

(Di martedì 2 gennaio 2024) Concetta Russo èa causa di undisparato dalin modo accidentale ad. I carabinieri di Casoria hannol’uomo, indiziato per omicidioso, porto abusivo di arma in luogo pubblico e ricettazione. L’uomo ha 47 anni. Secondo la ricostruzione maneggiando unadetenuta senza licenza avrebbe esploso unaccidentalmente colpendo la vittima alla testa. Russo èqualche ora dopo all’ospedale Caldarelli di Napoli. L’arma utilizzata è unaBeretta modello 84. È risultata rubata. I carabinieri l’hanno trovato in tarda serata nei pressi del cimitero di, nascosta tra le sterpaglie. Leggi anche: ...

... nascosti all'interno dell'abitazione di via Plebiscito 70, detenuti illegalmente da un 48enne, amico dell'indagato, che è stato arrestato dai carabinieri della stazione di. Ilè stato trasferito in carcere in attesa della convalida mentre l'arrestato è in attesa di ...