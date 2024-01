AEW | Mercedes Moné sembra essere vicina alla firma

(Di martedì 2 gennaio 2024) La pistacontinua adben più che calda in questi giorni e dopo l’interruzione delle trattative con la WWE, Fightful ha riportato un nuovo interessante aggiornamento sulla situazione. A quanto pare il dialogo tra la lottatrice e la AEW ha avuto seguito nonostante un mese addietrova non esserci più speranza per una sua(come ora con la WWE) e quella di Tony Khanal momento la pista più probabile. Nonci sia stata già una, sempre secondo Fightful dopo i casi di Will Ospreay e CM Punk, che hannoto i rispettivi contratti il giorno stesso delle loro comparse, servirà attendere. Nonostante ciò, una fontealle parti ...

La pista Mercedes Moné continua ad essere ben più che calda in questi giorni e dopo l'interruzione delle trattative con la WWE, Fightful ha riportato un nuovo interessante aggiornamento sulla situazio ...Recent reports say that WWE has backed away from negotiations with Sasha Banks over money. It isn't confirmed, but predicted she'll show up for AEW.