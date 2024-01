Aereo in fiamme in Giappone | nell’aeroporto di Tokyo l’incendio provoca 4 morti e 376 passeggeri evacuati

(Di martedì 2 gennaio 2024) Lo ha annunciato l’emittente pubblica Nhk: undi linea inha preso fuoco dentro l’aeroporto. Secondo l’emittente pubblica la causa potrebbe essere un possibile contatto accidentale con un aeromobile delle forze di Autodifesa.inin: cosa è successo Confermata dunque la morte di 4 persone che erano a bordo dell’. Pare che quest’ultimo, un volo della guardia costiera, si sia scontrato con undella Japan Airlines all’aeroportose di Haneda. A riferirlo, il Guardian. Una persona è gravemente ferita, mentre a bordo dell’della guardia costiera c’erano in totale sei persone. Per avviare le procedure di sicurezza, sono stati tutti ...

in all'aeroporto Haneda di Tokyo In salvo i 367 passeggeri. Non si sono salvate invece 5 delle sei persone che erano a bordo del velivolo della Guardia costiera che sarebbe la causa della ...