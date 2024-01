Aereo in fiamme a Tokyo | la fuga dei passeggeri dall’Airbus dopo lo schianto con un altro velivolo – Video

Un aereo della Japan Airlines è in fiamme su una pista dell'aeroporto Haneda di Tokyo. Secondo un portavoce della Japan Airlines, l’ aereo in fiamme ... (panorama)

Incidente all’aeroporto di Haneda . Secondo le prime informazioni si sarebbe scontrato con un altro velivolo in pista, probabilmente appartenente ... (corriere)

(Adnkronos) – Un Aereo a Tokyo si scontra in pista, all’aeroporto di Haneda, con un velivolo della Guardia Costiera. I passeggeri a bordo del volo ... ()

Lo ha annunciato l’emittente pubblica Nhk: un Aereo di linea in Giappone ha preso fuoco dentro l’aeroporto. Secondo l’emittente pubblica la causa ... (metropolitanmagazine)

Un aereo di linea e un velivolo della Guardia Costiera si sono scontrati nell'aeroporto di Haneda-Tokyo. Salvi i passeggeri del Japan Airlines (JAL) Airbus A350, cinque morti nel secondo mezzo.È di cinque morti il bilancio dello scontro tra l'aereo di linea JL516 della Japan Airlines, un Airbus A350, e un velivolo della guardia costiera sulla pista dell'aeroporto ...