Aereo di linea a fuoco a Tokyo | l’impatto con un volo della Guardia costiera Salvi i 379 passeggeri | 5 dispersi sull’altro aereo – Il video

atterra ggio inaspettato per i 34 passeggeri che si trovavano a bordo di un volo della Polar Airlines che, invece di arrivare in un aeroporto, si ... (europa.today)

All'aeroporto di Haneda di Tokyo un aereo di linea della Japan Airlines si è scontrato con un velivolo della Guardia Costiera, provocando un incendio di vaste dimensioni. A bordo del volo viaggiavano quasi 400 passeggeri, tutti evacuati in sicurezza assieme all'equipaggio. I 359 passeggeri dell'aereo della Japan Airlines (Jal) sono tutti salvi secondo quanto riferiscono i media giapponesi: tutti i passeggeri del velivolo, inclusi otto bambini, sono stati evacuati prima che l'aereo fosse completamente avvolto dalle fiamme. La Guardia Costiera giapponese afferma che uno dei suoi aerei potrebbe essere entrato in collisione con l'aereo del volo 516 della Japan Airlines durante la fase di atterraggio.