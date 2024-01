Adelaide United-Wellington Phoenix giovedì 04 gennaio 2024 ore 09 | 45 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

(Di martedì 2 gennaio 2024) Sconfitto per la prima volta in trasferta in questa stagione in quel di Sydney ilha perso la vetta in solitaria dell’A-League, raggiunto a quota 20 dal Melbourne Victory. I neozelandesi aprono l’undicesimo turno andando a far visita all’di Veart, che ha ceduto nell’ultimo turno proprio ai big V in trasferta. Una squadra in caduta libera che InfoBetting: Scommesse Sportive e

Sconfitto per la prima volta in trasferta in questa stagione in quel di Sydney il Wellington Phoenix ha perso la vetta in solitaria dell’A-League, ... (infobetting)

Sconfitto per la prima volta in trasferta in questa stagione in quel di Sydney il Wellington Phoenix ha perso la vetta in solitaria dell’A-League, ... (infobetting)

... entrata in tabellone grazie al forfait di Muchova, è Jasmine Paolini, reduce dallaCup. CALENDARIO ATP 2024: TUTTI I TORNEI MESE PER MESE La diretta televisiva del Wta 500 di2024 è ...... Pronostici per oggi, giovedì 4 gennaio 2024 Calcio in tv oggi, giovedì 4 gennaio 2024 Programma delle partite del 4 gennaio 2024 AUSTRALIA A - LEAGUE- Wellington Phoenix 09:45 ...Novak Djokovic questa mattina ha perso da Alex De Minaur, ponendo fine ad un record che andava avanti da ben 6 anni. 43 partite per l’esattezza in cui il fuoriclasse non conosceva altro risultato che ...Il torneo ATP 250 di Adelaide andrà in scena da lunedì 8 a sabato 13 gennaio ... Lorenzo Sonego, numero 46 al mondo, si rimetterà in gioco dopo le sconfitte rimediate in United Cup contro Zverev e ...