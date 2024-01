Adelaide United-Wellington Phoenix giovedì 04 gennaio 2024 ore 09 | 45 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di martedì 2 gennaio 2024) Sconfitto per la prima volta in trasferta in questa stagione in quel di Sydney ilha perso la vetta in solitaria dell’A-League, raggiunto a quota 20 dal Melbourne Victory. I neozelandesi aprono l’undicesimo turno andando a far visita all’di Veart, che ha ceduto nell’ultimo turno proprio ai big V in trasferta. Una squadra in caduta libera che InfoBetting: Scommesse Sportive e