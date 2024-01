Addio Natale mite | arriva Burian | il primo freddo del 2024

Dall'(forzato) alla Rai al trasloco su Discovery , Fabio Fazio con la sua trasmissione Che Tempo ... Anche perché asiamo tutti più buoni", conclude.... ex parlamentari e segretari provinciali " hanno dettoal Nazareno per dare vita a una ... che con il suo " Nonostante il Pd ", successo editoriale come strenna di, ha messo nero su bianco ...Mercoledì 7 febbraio 2024 sulla nave da crocera del Festival di Sanremo 2024 ci sarà Bob Sinclar. L'annuncio è stato fatto poco fa da Amadeus. Ad aprire e chiudere la ...Lo riferisce la Cnn. Il conducente sospetto, identificato come Michael Avery, di Syracuse, è ricoverato in gravi condizioni. Avrebbe lasciato una lettera d'addio e un diario nella sua stanza d'hotel.