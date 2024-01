Addio a Loris Sabatucci | vita lussuosa e morte dello youtuber spericolato

(Di martedì 2 gennaio 2024) Loitaliano, conosciuto come75 pc, è morto a 48 anni in un incidente in Spagna con il suo ultraleggero. Con lui un’amica di 31 anni, rimasta ferita, ma non in pericolo di. Lo schianto è avvenuto lo scorso 30 dicembre in una zona boscosa chiamata Beteta ad est di Madrid, nel comune di Cuenca.Leggi anche: Pierpaolo muore a 32 anni a Capodanno, l’ultimo messaggio alla compagnaLusso, aerei espericolata:guidava il piccolo aereo a due posti ed è morto sul colpo, mentre la sua amica è rimasta ferita gravemente tra i rottami. Per liberarla è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. ...

... e si parla subito di una nuova relazione per la Marcuzzi a soli sei mesi di distanza dall'... La conduttrice di Dazn, insieme al fidanzato, il portiere tedescoKarius , condividono un video ...... che sembrano non contraddire la versione fornita dallo stesso assassino alla pm Elisae al ... e dovrà essere disposta la perizia calligrafica sul biglietto ditrovato in albergo. Intanto ...Reazione a Catena va in vacanza. Ieri, lunedì 1 gennaio, è andata in onda l'ultima puntata di questa stagione, che ha visto la vittoria dei "Dai e dai", il trio ..."Mi mancherai. Sei e sarai la cosa più importante per me, ti amo mamma. Resterai per sempre nel mio cuore come mia prima donna". Questo il messaggio disperato che Gaetano Santaniello ha rivolto alla m ...