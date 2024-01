Addio a Killer Khan | morto per malore improvviso al bar uno dei più wrestler più “cattivi” di sempre | aveva 76 anni

(Di martedì 2 gennaio 2024) Èin Giappone all'età di 76, uno deipiù "" e amati di. Il Gigante della Mongolia, suo soprannome, è stato una vera e propria star nel mondo del wrestling degliOttanta. Non verranno dimenticate, da parte degli appassionati, le grandi rivalità con P

Non è ancora stato trovato Robert Card , il 40enne che mercoledì 25 ottobre ha imbracciato un fucile AR-15 e compiuto una strage a Lewiston, nel ... (open.online)

Il killer del Maine ha lasciato un biglietto . I contenuti non sono noti ma, secondo indiscrezioni, si tratterebbe di una sorta di messaggio di addio ... (247.libero)

Khan , uno dei primi grandi cattivi della WWE negli Anni 80. Aveva 76 anni Masashi Ozawa , questo il vero nome del "Gigante della Mongolia" che scendeva sul ring proprio con l'uniforme ...... ma mentre le fiamme s'alimentavano e Pessina, a undici metri, aveva le sembianze del, il ... L'agente del portiere azzurro dunque apre per la prima volta ad un possibiledi Meret al Napoli.Morto a 76 anni Killer Khan, ovvero Masashi Ozawa, uno dei wrestler più iconici di sempre capace di scontri memorabili contro André The Giant e ...Nella sua carriera Ozawa ha lavorato con Mr. Fuji, uno dei manager più rappresentativi della storia del pro wrestling, per moltissimi anni al fianco di Yokozuna, il wrestler statunitense — di origini ...