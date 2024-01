ADDETTA O ALLA PULIZIA

(Di martedì 2 gennaio 2024) INSERITO DA: Orienta spa – IL GIORNO: 07/12/2023 SETTORE: Personale OperaioSEDE DI LAVORO: Perugia Orienta SPA Agenzia per il Lavoro, filiale di Ancona, ricerca con URGENZA per importante azienda cliente sita aCITTA’ DI CASTELLO (PG) un / una: ADDETTO / ALe risorsa selezionata si occuperà della, del riordino e della sanificazione. Requisiti richiesti: essere automunita / o; residenza o domicilio vicina al posto di lavoro; disponibilità immediata;esperienza anche minima nel ruolo; flessibilità oraria; Si offre: Contratto di lavoro in somministrazione a tempo determinato PART TIME CANDIDATI PER QUESTO LAVORO » il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

... dice Sarah Matthews , ex vicestampa della Casa Bianca, dimessasi il giorno dell'... Con Matthews, c'erano Cassidy Hutchinson , ex assistenteCasa Bianca, e Alyssa Farah Griffin , ex ...... dice Sarah Matthews, ex vicestampa della Casa Bianca, dimessasi il giorno dell'... Con Matthews, c'erano Cassidy Hutchinson, ex assistenteCasa Bianca, e Alyssa Farah Griffin, ex ...Le imprese marchigiane cercano 7.710 lavoratori, ma in 52 casi su 100 non riescono a trovare i profili desiderati. Per superare lo scollamento tra domanda e offerta di lavoro, serve un rapporto strutt ...Abbiamo sviscerato l'argomento, partendo dai motivi e arrivando alle possibili soluzioni, con i dirigenti scolastici Luigi Costanzo, Maria Venuti e Brizio Campanelli e con gli chef Tommaso Arrigoni e ...