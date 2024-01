Accuse di antisemitismo e di plagio | si dimette la presidente dell’università di Harvard

Leggi su open.online

(Di martedì 2 gennaio 2024) Claudine Gay si è dimessa dadi, la prestigiosa università statunitense del Massachusetts. L’ha fatto dopo settimane di polemiche per le proteste degli studenti che hanno agitato il suo ateneo, dopo l’intervento in audizione al Congresso che non ha convinto i critici e nonostante il voto del Cda dell’ateneo che l’ha difesa all’unanimità. «È stato spaventoso essere soggetta ad attacchi personali e minacce alimentate dal razzismo», ha scritto nella lettera di dimissioni Gay, che è stata la prima donna nera a ricoprire il ruolo diad. Il suo incarico era iniziato a luglio del 2023, appena sei mesi fa. «Scrivo con cuore pesante ma con profondo amore per l’università», esordisce annunciando la sua decisione, arrivata dopo essersi consultata con i membri del consiglio di ...