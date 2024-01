A Roma la tradizionale performance dei tuffatori per gli auguri di inizio anno

(Di martedì 2 gennaio 2024) Anche quest’abbiamo seguito, il primo di Gennaio a, ilevento del tuffo nel Tevere dei cosiddetti Mr.OK, per augurare a tutti un buonnuovo. E’ impressionante assistere dall’alto di Ponte Cavour a questedeiperché il fiume scorre là sotto a ben 18 metri dalla balaustra di marmo. Per capirci il trampolino olimpico delle gare sportive è a 10 metri di altezza.. Non è il freddo della giornata invernale che spaventa i protagonisti, ma proprio l’impatto nell’acqua, soprattutto perchè c’è il rischio di colpire qualche legno o oggetto semisommerso trascinato dalla corrente. Ad assistere ic’è pronto il gommone attrezzato del Corpo Fluviale dei Vigili del Fuoco di, che raccolgono in acqua ...

... e trasmesso per la prima volta in occasione deldiscorso di fine anno del Presidente ..., Milano, Napoli, Venezia e Torino con manifesti che riportano messaggi, fondati su dati, su ...Da giovedì 4 a domenica 7 gennaio ritorna nella splendida Viadi Andora lamanifestazione commerciale 'Aspettando la Befana'. Per le 4 giornate commerciali saranno presenti bancarelle con tipici prodotti alimentari liguri, piemontesi e ...Roma, 2 gen (Adnkronos) - "L’arma è la sua ma dice di non aver sparato, per ore invoca l’immunità, mentre maggioranza e governo tacciano di fronte a una vicenda inquietante che coinvolge un deputato d ...L'iniziativa, che ha lo scopo di donare un sorriso a bimbi e bimbe in difficoltà, si svolgerà il 4 gennaio presso Strange Office in Via Roma ...