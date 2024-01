A Città della Scienza la ‘Notte al Museo’ aspettando la Befana

(Di martedì 2 gennaio 2024) A grande richiesta atorna LA NOTTE AL MUSEOla! prevista per giovedì 4 gennaio 2024. Per i bambini sarà un’esperienza unica. Tra scope, razzi, attesa e divertimento i bambini parteciperanno ad un divertentissimo laboratorio animato dal titolo “Alla ricercascopa perduta!” e a seguire al Science show/laboratorio “Razzi

... anche perché per ora non c'è nessuna proposta da partemaggioranza (è una delle domande a ... con scarse possibilità) alle principali. La più urgente è la Sardegna, che va al voto il 25 ...- A Roma pubblicano il calendariopolizia locale e in fondo scrivono "auguri a voi e alle ... E fortuna che sono lepiù avanti e rappresentative. - A Capodanno un tizio in Salento si è fatto ...