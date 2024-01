A che ora Arnaldi-Klein | ATP Brisbane 2024 | programma | canale tv | streaming

Leggi su oasport

(Di martedì 2 gennaio 2024) Domani, mercoledì 3 gennaio (non prima delle 04.00 italiane), Matteoaffronterà lo slovacco Lukasnegli ottavi di finale dell’ATP250 di(Australia). Il ligure, uscito vittorioso dal complicato confronto con l’ungherese Marton Fucsovics, giocherà contro lo slovacco proveniente della tabellone delle qualificazioni. Una partita in cuiparte con i favori del pronostico, viste la sua classifica e le punte di rendimento raggiunte nel corso della partita contro il magiaro. Sarà necessaria però continuità di rendimento per un giocatore che potrà esprimere il proprio miglior tennis senza avere nulla da perdere. Per questo, sarà un match da prendere con le molle. Il tennista italiano, in caso di vittoria contro, avrebbe le chance di entrare di diritto nella top-40 della ...