55enne minaccia la moglie | “Ti uccido come un agnello” | poi la violenza con dei pezzi di vetro

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 2 gennaio 2024) Sono stati momenti di tensione quelli vissuti a Catania, presso un’abitazione del “Villaggio Delfino”, uno dei numerosi agglomerati abitativi vicini al mare, in zona Vaccarizzo, dove unnordafricano è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia. La gazzella del nucleo radiomobile di Catania, impegnata in attività di prevenzione dei reati sul territorio, è intervenuta presso quell’appartamento dopo che alcuni condomini avevano segnalato, al numero di emergenza 112, una lite in famiglia.Leggi anche: Porta lamorta in ospedale: “È caduta dalle scale”. Ma i medici chiamano i carabinieri, lesioni shock sul corpo L’uomo era sotto l’effetto di alcol Qui l’uomo è stato trovato in evidente stato di agitazione per abuso d’alcolici. Agli investigatori la figlia, che ha assistito all’aggressione, ha detto che il padre, ubriaco, aveva ...