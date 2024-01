2024 anno con più elezioni di sempre

Il 2024 non è ricco di ponti come il suo predecessore, ma, soprattutto per chi non lavora il sabato e non fa turni, c'è la possibilità di crearsi ... (vanityfair)

Il Canone RAI in bolletta scende da 90 a 70 euro l', riducendo l'importo previsto dall'articolo 1, comma 40 legge n. 232/2016.: lo prevede la Manovra( Articolo 1, comma 19 ). Il canone sulla TV di Stato, in pratica, passa da 20 a 15 euro in ......un contributo una tantum relativo al periodo di carenza contrattuale nell'2023 per i dipendenti attivi al 19 dicembre, pari a 200 euro da erogare in due tranche rispettivamente a gennaioe ...Nel percorso di Laura arriva un trapianto di cellule staminali riuscito, che ci aveva dato grandi speranze, una gioia di lì a poco trasformata in dramma per una infezione da Cytomegalovirus che in ...Nuovo record di raccolta fondi nel 2023 per Star Citizen, con il crowdfunding del progetto che continua a crescere di anno in anno. Sono passati ormai quasi 12 anni dalla presentazione al pubblico di ...