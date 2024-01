20 Minutes Till Dawn è ora gratis su Epic Store!

(Di martedì 2 gennaio 2024) Quest’oggi sull’Games Store potrete trovare20, un roguelike in cui dovrete affrontare immense ondate di creature lovecraftiane Ormai sarete tutti abituati a ricevere ogni settimana un giocograzie adGames ma, ora che siamo in periodo natalizio, la compagnia si è fatta ancora più generosa. Fino al 10 gennaio 2024 infatti potrete ricevere quasi ogni giorno un nuovo titolo gratuito. Quest’oggi potrete trovaresull’Games Store 20, un roguelike in cui dovrete affrontare immense ondate di creature lovecraftiane. L’Store vi offreun roguelike davvero rapido e longevo 20 ...

Also new this week in Nintendo eShop on Nintendo Switch: 100 Demon Fantasia 20Dawn 3in1 Game Collection: Backgammon + Checkers + Mills - Available Dec. 25 Aery Calm Mind 4 Airport All I ...Sviluppato e prodotto da Flanne, 20 Minutes Till Dawn prende spunto dal successo internazionale del fenomeno indie di Poncle per restituirci a schermo un'esperienza survival che promette di essere ...L'Epic Games Store continua a sorprendere i giocatori PC con i suoi regali natalizi, una tradizione che risulta sempre gradita.