Zielinski | futuro deciso a Napoli Il legame con l’Inter – Radio Radio

Leggi su inter-news

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Piotrha il contratto in scadenza in questo giugno ed è difficile che rimanga a. Ilario Di Giovambattista dispara la bomba di mercato.– Ildi Piotrsi allontana sempre di più dacon il passare del tempo. Il centrocampista azzurro ha il contratto in scadenza a giugno e non sembrano esserci spiragli per il rinnovo da qui fino all’estate. Diversi freni tra il polacco e Aurelio De Laurentiis. Alla porta aspettano diversi big club, tra questi. Ilario Di Giovambattista è sicuro della sua notizia: a partire dalla stagione 2024/2025sarà un calciatore del. Inter-News - Ultime notizie e ...