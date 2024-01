Zelensky | “Devasteremo le forze russe nel nuovo anno” | Putin | “Intensificheremo gli attacchi”

(Di lunedì 1 gennaio 2024) A quasi due anni dall’inizio della guerra, scatenata dall’invasione della Russia in Ucraina, i due presidenti si confrontano nuovamente a distanza. Volodymyrha promesso, nel suo discorso di fine, di “devastare” le, “l’prossimo, il nemico subirà le devastazioni della nostra produzione interna”, ha detto aggiungendo che l’Ucraina avrà un milione di droni nel suo arsenale. Il messaggio del presidente ucraino è arrivato meno di 72 ore dopo il lancio di una raffica di missili e droni contro le città ucraine, uccidendo 50 persone (di cui 27 a Kiev) in uno dei più grandiaerei dall’inizio della guerra. L’Ucraina non avrà solo “un milione” di droni aggiuntivi nel suo arsenale l’prossimo ma anche aerei da combattimento F-16 forniti ...

Il presidente russo in visita all'ospedale militare Vishnevskij ha detto: 'L'Ucraina sta finendo le attrezzature militari e noi ne aumenteremo la produzione'. "Il più grande risultato dell'anno, la conquista più importante: l'Ucraina è diventata più forte, gli ucraini sono diventati più forti. E il prossimo anno il ...