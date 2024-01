WWE | Chi ha lottato più match nel 2023? Cody in vetta | ma alle sue spalle c’è un nome sorprendente

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Ilè stato un anno di grandi successi in WWE, che ha frantumato record a destra e a manca. Ma ciò che ha reso l’anno indimenticabile sono stati i momenti elettrizzanti che hanno mozzato il fiato ai fan, come lo sconvolgente ritorno di CM PunkSurvivor Series. E tra i regni monumentali di Roman Reigns e Gunther, gli emozionanti passaggi di titoli eda urlo, c’è una statistica importante che non è da sottovalutare. Dirty Dom sorpresa delNelRhodes è salito sul ring più volte di chiunque altro, lasciandosispaddirittura il World Heavyweight Champion Seth Rollins, comunque sul podio, e performer del calibro di Damian Priest, LA Knight e altri ancora. Ma è il secondo posto che fa rumore, visto ...

Non più sotto contratto con la NJPW e lontana dalla AEW. Mercedes Mone sembra aver in testa una sola destinazione, non appena tornerà al 100% ... (zonawrestling)

