WWE | Cambio nei commentatori con il 2024 | Michael Cole esclusivo di Raw I dettagli

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Tramite un report di PWInsider, è stato reso noto che da stanotte verranno cambiati idi Raw e Smackdown. In attesa di capire se succederà qualcosa anche a NXT, sembra certo chetornerà a Raw con effetto immediato, affiancato sempre da Wade Barrett. A Smackdown, invece, la formazione (sempre con il format a due persone) sarà composta da Corey Graves e Kevin Patrick. Undi volto per i due main show, dunque, con il leggendarioche tornerà dunque esclusiva dello show rosso (oltre all’impegno, ovviamente, per i premium live event).

Come sappiamo la WWE ha definito la questione diritti tv per quanto riguarda SmackDown. Lo show blu, a partire dall’ottobre 2024, andrà in ... (zonawrestling)

Durante l’ultimo live event WWE svoltosi ad Allentown, Dragon Lee ha nuovamente (come già successo in passato) scambiato la maschera con un ... (zonawrestling)

Dopo aver messo da momentaneamente da parte il wrestling dellae il basket dell'NBA, la ... Sable avrà poi modo di incontrare altri nomadi e aiutarli per ottenere inutili ricompense , così ...Dopo aver messo da momentaneamente da parte il wrestling dellae il basket dell'NBA, la ... Sable avrà poi modo di incontrare altri nomadi e aiutarli per ottenere inutili ricompense , così ...Kevin Dunn, attuale Executive Producer & Chief of Global Television Distribution della WWE, sembra essere vicino a lasciare la federazione.Gunther è nel bel mezzo di una corsa iconica come campione intercontinentale in WWE. Il Ring General continua a dominare sul ring ed è improbabile che la situazione cambi presto. Pertanto, non ...