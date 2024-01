WWE | Andrade pronto a tornare | sarà a Raw Day 1 stanotte?

(Di lunedì 1 gennaio 2024)El Idolo è ufficialmente un free-agent da oggi, 1 gennaio 2024. Dopo le speculazioni pre-Worlds End, lo stesso Tony Khan ha confermato il suo addio (in realtà il mancato rinnovo del contratto in scadenza) durante la conferenza post show e la WWE sarebbe piombata su di lui in maniera davvero concreta. E’ lui l’ex “WWE Champion” che tornerà? Il report di PWInsiderEl Idolo è, forse, a riabbracciare il vecchio ring name diCien Almas., nella prima puntata di Raw del 2024 denominata Day One, dovrebbeun ex “WWE Champion“, come riportato nei giorni scorsi, e anche Triple H ha “discusso” di questi rumor, non confermandoli né smentendoli sul proprio profilo X. Al di là di tutti i nomi che sono stati ...

The rumors of Andrade El Idolo's imminent return to WWE are only growing now that the former NXT Champion has been pulled from a GCW event. At AEW Worlds End, Andrade lost to Miro after his manager CJ ...As we’ve been reporting here on eWn, Andrade El Idolo finished up with AEW at Saturday night’s Worlds End 2023 pay-per-view. AEW President Tony Khan confirmed that Andrade’s AEW deal will be expiring ...