Wta Brisbane | Osaka torna dopo 517 giorni e batte Korpatsch | “Ora sono felice”

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Il tennis è ripartito dall’Australia e al Wta diè tempo di grandi ritorni. Naomi, assente dal settembre 2022 dal circuito femminile principalmente per la propria gravidanza (è diventata madre a luglio) ma anche per degli importanti problemi di tenuta psicologica, èta in campo e lo ha fatto con una vittoria in un’ora e quarantasette minuti contro la tedesca Tamara, battuta col punteggio di 6-3 7-6. La giapponese plurivincitrice di Slam non ha nascosto la propria emozione: “Ero molto nervosa, madi esserci. Negli ultimi due anni in cui ho giocato prima di avere mia figlia, non ho restituito tutto l’amore che mi è stato dato. Sento davvero che questo è ciò che voglio fare adesso. Apprezzo davvero tutte quelle persone che mi offrono il loro supporto”. ...

500, Camila Giorgi vince in rimonta . Il ritorno più atteso, ma non l'inizio della passerella d'addio. Nadal torna a giocare dopo lo stop più lungo della sua carriera, e in doppio ha già ...Al prossimo turno del500 di, Osaka affronterà per la sesta volta in carriera Karolina Pliskova, cercando di portare in parità il saldo dei precedenti. Bronzetti fermata dalla pioggia La ...(ANSA) - ROMA, 01 GEN - La pioggia rovina il Capodanno in campo di Matteo Arnaldi e Lucia Bronzetti al Brisbane International, torneo del Queensland Center sul duro. Entrambi gli azzurri hanno cominci ...La pioggia rovina il Capodanno in campo di Matteo Arnaldi e Lucia Bronzetti al Brisbane International, torneo del Queensland Center sul duro. Entrambi gli azzurri hanno cominciato il proprio match d'e ...