West Ham-Brighton martedì 02 gennaio 2024 ore 20 | 30 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di lunedì 1 gennaio 2024)Ham esi affrontano per allinearsi alla ventesima giornata dopo che quasi tutte le altre lo hanno fatto nell’anno appena trascorso. Si tratta di uno scontro diretto per un piazzamento che possa eventualmente valere un posto in Europa nel 2023-24. Gli Hammers sono infatti al sesto posto nella classifica di Premier League con InfoBetting: Scommesse Sportive e