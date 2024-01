Volo Roma-Boston | fumo a bordo | atterraggio d’emergenza in Irlanda

(Di lunedì 1 gennaio 2024) IlDelta costretto ad atterrare a Shannon UnDelta diretto da, negli Stati Uniti, è stato costretto ad atterrare all'aeroporto di Shannon, in, questa mattina dopo che è stata dichiarata un'emergenza tecnica a. Lo riferisce la tv pubblica irlandese Rte. L'Airbus 330/900 è atterrato in sicurezza alle 11.49

