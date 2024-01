Volo rinviato | passeggeri festeggiano il Capodanno in aeroporto con brindisi e ritorno

Odissea di Capodanno per i viaggiatori di unWizzAir diretto a Budapest,di 24 ore a causa di un problema tecnico. Il nuovo, inizialmente previsto intorno alle 22 di ieri, sarebbe ...Saudi League: l'Al Hilal spicca il, inseguono Al Nassr e Al Ahli. Le vincono tutte gli uomini ...invece il match tra Al Taee e Al Ittihad, il club di Benzema reduce dalla sconfitta contro ...(ANSA) - BARI, 01 GEN - Sarebbero dovuti partire per Budapest la sera del 30 dicembre, ma il volo è stato prima rinviato di 24 ore e poi è slittato di altre tre ore tanto che a mezzanotte, i ...Ad aprire la stagione dei concerti estivi sarà “Una. Nessuna. Centomila” all’Arena di Verona. E poi Take That, Deep Purple, Zucchero e Toto ...