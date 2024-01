Volevano fare una strage a Capodanno | sventato un attentato

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Era una cellula islamista e pianificava nei minimi dettagli l’attacco con un’auto proprio nella notte di San Silvestro: tre arrestiunanella notte die stravolgere la Germania e tutta l’Europa. Erano in tre, ma si sospetta fossero molti di più i terroristi che facevano parte di una cellula terrorista islamista. Sono stati tutti arrestati perché su di loro c’è il forte e tremendo sospetto di aver pianificato e preparato nei minimi dettagli unterroristico nella cattedrale di Colonia. L’obiettivo sarebbe stato quello di agire creare caos durante i festeggiamenti nella notte di. La cattedrale di Colonia dove l’era programmato (X-Notizie.com)Secondo quanto si apprende, i tre avrebbero dovuto utilizzare un’auto ...

