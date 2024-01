Violento terremoto nel giorno di Capodanno | allerta tsunami in Giappone

Violenta scossa di terremoto oggi in Giappone . L’INGV segnala un sisma magnitudo Mwp 7.1 sulla costa dell’isola di Honshu , nella prefettura ... (metropolitanmagazine)

Un, di magnitudo 7.5, ha colpito oggi la costa centro - occidentale del Giappone: lo riporta l'Istituto geofisico statunitense (Usgs).8.46 Giappone,forte sisma: è allarme tsunami Scattato l'allarme tsunami in Giappone, a seguito di unche ha investito la costa centro - occidentale del Paese. La forte scossa, di magnitudo 7.5, ha colpito la zona di Noto, nella prefettura di Ishikawa, al centro dell'isola di Honshu,...Terremoto in Giappone. L'Istituto geofisico statunitense (Usgs) ha aumentato da 7.4 a 7.5 la magnitudo del violento terremoto che ha colpito oggi la costa centro-occidentale del ...Tokio, 1 gen. (Adnkronos) - Scatta l'allarme tsunami in Giappone, dopo che un violento terremoto ha colpito oggi la zona di Noto, nella prefettura di Ishikawa, nell'ovest del Paese. La scossa ...