VIDEO – Da Lautaro Martinez a Thuram | ma anche Dimarco! Top 10 gol Inter 2023

Leggi su inter-news

(Di lunedì 1 gennaio 2024)bomber e trascinatore dell’con i suoi gol, ma non è l’unico presente nella top 10 scelta per racchiudere i miglior gol del. Ci sono– fra gli altri –e Dimarco. I GOL –ma non solo: fra i migliori gol dell’nelappena concluso ci sonoMarcusnel derby e altri ancora. Come dimenticare le reti realizzate in Champions League contro il Milan, mail gol di Nicolò Barella contro il Napoli al Maradona e – soprattutto – quello di Federico Dimarco contro il Frosinone da centrocampo. Di seguito ilpubblicato sul canale YouTube ...