Viabilità Roma Regione Lazio del 01-01-2024 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 1 gennaio 2024)DEL 1 GENNAIO 2023 ORE 19.20 Claudio Veloccia BUON ANNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPERCORRENDO L’AUTOSTRADA FIRENZEUN INCIDENTE GENRA LINGHE CPDE TRA MAGLIANO SABINA E PONZANONO DIREZIONETRAFFICO INTENSO SULLA DIRAMAZIONESUD TRA TORRENOVA ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE DIREZIONEIN VIA SALARIA RALLENTAMENTI ALTEZZA SETTEBAGNI DIREZIONEGRANDE RACCORDO ANULARE PERCORRENDO VIA NOMENTANA SI RLLANETA IN PROSSIMITA DEI CENTRI URBANI DI TOR LUPARA E MENTANA NEI DUE SENSI DI MARCIA Servizio fornito da Astral