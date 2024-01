Viabilità Roma Regione Lazio del 01-01-2024 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 1 gennaio 2024)DEL 1 GENNAIO 2023 ORE 16.20 Claudio Veloccia BUON ANNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPERCORRENDO LA STATALE APPIA SI RALLENTA A FRATTOCCHIE IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA NETTUNENSE DIREZIONEA NEMI SI RALLENTA SULLA PRINCIPALE VIA NEMORENSE TRA LA VIA DEI LAGHI E PIAZZANEI DUE SENSI DI MARCIA AD ARICCIA SI RALLENTA IN VIA ROCCA DI PAPA TRA VIALE DEGLI ACERI E LA VIA DEI LAGHI NELLE DUE DIREZIONI SULLA VIA LITORANEA RALLENTAMENTI A TORVAIANICA, ALTEZZA VIALE DANIMARCA NEI DUE SENSI DI MARCIA PERCORRENDO VIA AURELIA SI RALLENTA A SANTA MARINELLA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA MELEAGRO DIREZIONEServizio fornito da Astral