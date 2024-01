Viabilità Roma Regione Lazio del 01-01-2024 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 1 gennaio 2024)DEL 1 GENNAIO 2023 ORE 15.20 Claudio Veloccia BUON ANNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPERCORRENDO VIA FLAMINIA TRAFFICO RALLENTATO A CIVITA CASTELLANA AL KM 57+800 CIRCA NEI DUE SENSI DI MARCIA RIMAMENDO IN VIA FLAMINIA RALLENTAMENTI ALTEZZA VIA TIBERINA DIREZIONEA CIVITAVECCHIA IN VIA PRATO DEL TURCO UN CANTIERE ATTIVO RALLENTA IL TRAFFICO TRA VIA AURELIA E LARGO DLELA PACE NELLE DUE DIREZIONI PERCORRENDO VIA AURELIA SI RALLENTA A SANTA MARINELLA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA MELEAGRO DIREZIONEServizio fornito da Astral