Viabilità Roma Regione Lazio del 01-01-2024 ore 09 | 15

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 1 gennaio 2024)DEL 1 GENNAIO 2023 ORE 8.20 SARA SPANO’ BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAL MOMENTO CIRCONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLASEGNALIAMO UN INCIDENTE SULLA A24TERAMO CHE PROVOCA RALLENTAMENTI TRA CASTEL MADAMA E TIVOLI IN DIREZIONEALTRO INCIDENTE CAUSATO DA UN SOLO VEICOO SULLA A1 FIRENZETRA L’ALLACCIAMETO DIRAMAZIONENORD E PONZANONO IN DIREZIONE FIRENZE AL MOMENTO NON CI SONO DISAGI MA PRESTARE ATTENZIONE INFINE PER IL TRASPORTO MARITTIMO LA CORSA NAVE PONZA FORMIA DELLE 14.30 E POSTICIPATA ALLE 16 E LA CORSA VENTOTENE FORMIA DELLE 6.45 SALPA ALLE ORE 9.00 DA SARA SPANO’ E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO ...