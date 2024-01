Vi racconto l’eredità di Delors e Schauble per l’Europa di domani Scrive Alli

Leggi su formiche

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Nei giorni scorsi ci hanno lasciato due protagonisti della storia europea: Jacquese Wolfgang, personaggi certamente diversi per posizione politica e per il ruolo e le caratteristiche della propria azione., proveniente dalla tradizione del cattolicesimo sociale e membro del Partito socialista, è stato l’unico politico ad aver presieduto per tre turni consecutivi la Commissione Europea, dal 1985 al 1995. La sua azione ha favorito la creazione dei pilastri delmoderna: il mercato unico, la nuova politica agricola comune, l’Atto unico europeo, gli accordi di Schengen e soprattutto il Trattato di Maastricht istitutivo dell’ l’Unione europea. Il suo lavoro per l’unione economica e monetaria ha creato le condizioni per la nascita dell’Euro. Ci lascia, dunque, un’eredità di importanza capitale, ...