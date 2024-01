Velletri | 50enne accoltellato in strada | è giallo sulle cause

A distanza di meno di una settimana i carabinieri della compagnia dihanno risolto il giallo. In manette sono finiti due cittadini di nazionalità albanese, une un 20enne, padre e ...Ilè stato quindi denunciato alla Procura della Repubblica diper il reato di danneggiamento di opere pubbliche a seguito di incendio e per diffamazione a mezzo social. I Carabinieri ...La vittima dell'agguato ha raccontato agli investigatori di essere stato accoltellato da due uomini nei pressi della sua abitazione ...Giallo alle porte di Roma, a Velletri, dove un uomo insanguinato si è recato in ospedale dopo essere stato accoltellato al petto. I fatti poco dopo l'una di notte del primo gennaio 2024.