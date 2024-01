Vedremo un PPV della AEW in altri paesi d’Europa? Ecco cosa ne pensa Tony Khan

Leggi su aewuniverse

(Di lunedì 1 gennaio 2024) AEW All In 2023 allo Stadio di Wembley di Londra, è stato un grande successo per la compagnia. Con oltre 80.000 spettatori, rappresenta un potenziale pubblico per ulteriori spettacoli AEW in Europa. La AEW ha in programma di tornare allo Stadio di Wembley nel 2024 e molti fan si interrogano sull’interesse dinell’esplorare altre nazioni europei per futuri eventi in pay-per-view. Mentre l’attenzione diè attualmente su All In 2024, non ha scartato l’idea di espandersi in ulteriori mercati internazionali in futuro. Proprio durante la conferenza stampa post Worlds End, il presidenteAEW ha accennato alla possibilità di avventurarsi in ulteriori destinazioni europee. “Siamo molto concentrati su Londra per All In, e penso sia molto importante avere la partecipazione di ...