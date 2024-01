Valencia – Villarreal – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Martedì 2 gennaio sera, al Mestalla,cercheranno di ottenere una serie di vittorie consecutive nella massima serie spagnola. Ilentra nella pausa invernale della Liga grazie alla vittoria per 1-0 sul Rayo Vallecano a Madrid, mentre ilha vinto per 3-2 contro il Celta Vigo in casa. Il calcio di inizio diè previsto alle 21:30 Anteprima della partitaa che punto sono le due squadreIlha vinto sei volte, pareggiato cinque e perso sette delle 18 partite di campionato disputate in questa stagione, raccogliendo 23 punti che lo hanno portato al 10° posto in classifica in vista dell’inizio del 2024. Lo ...