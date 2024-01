Urta un’altra macchina e si schianta contro l’albero | muore 27 enne

Leggi su notizie

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Il ragazzo era a bordo di una Smart, ma all’improvviso c’è stato l’incidente, la polizia sul posto dalla notte per verificare la dinamica Notte drammatica per l’anno nuovo per una famiglia. C’è stato un incidente stradale mortale intorno alle 4.30 di notte in via Leone XIII, all’altezza di via Leone Dehon, nel quartiere Gianicolense, nella periferia di Roma. A perdere la vita è un ragazzo di 27 anni che era alla guida di una Smart. La dinamica è ancora tutta da chiarire, ma dai primi rilevamenti pare che abbiato una Fiat 500, dopodiché la Smart è andataun albero che ha centrato in pieno e che posizionato sullo spartitraffico centrale. Un incidente è costato la vita a un ragazzo di 27 anni a Roma (Ansa Notizie.com)Il conducente è stato trasportato all’ospedale San Camillo, dove purtroppo è deceduto poco dopo a causa delle gravi ferite che ...