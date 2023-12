Uomo ucciso a coltellate nel Bolognese

(Di lunedì 1 gennaio 2024), con diversi fendenti al petto, vicino al suo letto in casa. È accaduto a San Giovanni in Persiceto, nel. La vittima è undi 54 anni, Andrea Beluzzi. L'allarme è stato dato dal suo coinquilino che ha chiamato nel pomeriggio il 118. Indagano i carabinieri per capire la dinamica di quanto accaduto e anche la tempistica, non ancora chiara. I due, a quanto emerso, sono entrambi seguiti dai servizi sociali. La vittima era incensurata.

Che anno, però, questo 2023, per la Sicilia . Quante cose da raccontare, quanti personaggi, quanti eventi. Ma il fatto dell’anno , qual è? Non ... (linkiesta)

a coltellate, con diversi fendenti al petto, vicino al suo letto in casa. È accaduto a San Giovanni in Persiceto, nel Bolognese. La vittima è undi 54 anni, Andrea Beluzzi. L'allarme è ...La provocazione è palese. Eleggere Giacomo Matteotti 'dell'anno', ad un secolo esatto dal suo assassinio, può significare una sola cosa: il fascismo ...il 10 giugno del 1924 per aver ...In manette una 43enne e un 25enne. Saranno giudicati per tentato omicidio di fronte a un tribunale della capitale.Tragedia a San Giovanni in Persiceto. La vittima aveva 54 anni, il cadavere trovato accanto al suo letto. L’allarme dato dal coinquilino. Ci sarebbe una persona sospettata ...