Uomo accoltellato nella notte a Napoli | arrestata la compagna

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUn cittadino ucraino di 43 anni è statoin circostanze in corso di accertamento. L’ha riportato una ferita da taglio all’addome ed è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale Cardarelli dove si trova in prognosi riservata. Sull”episodio – e sulle sue modalità – sono in corso indagini da parte della polizia. Per l’accoltellamento di un ucraino di 43 anni avvenuto la scorsa, gli agenti della Squadra mobile e dei commissariati Aree Scampia hanno arrestato la, una sua connazionale di 47 anni, con l’accusa di tentato omicidio. L’è stato trasportato all’ospedale Cardarelli per una ferita da arma da taglio all’addome. ...