United Cup | la quinta giornata su SuperTennis | il clou è Serbia - Repubblica Ceca

l’Italia ha nelle mani il proprio destino alla United Cup, competizione per Nazionali tennistiche che si sta disputando in Australia. Gli azzurri ... (oasport)

l’Australia batte gli Stati Uniti per 2-1 nell’ultimo tie del Gruppo C della United Cup di tennis, giocato a Perth, e conquista il primato in ... (oasport)

l’Italia ha nelle mani il proprio destino alla United Cup, competizione per Nazionali tennistiche che si sta disputando in Australia. Gli azzurri ... (oasport)

Il debutto della Grecia, l'Olanda e la Serbia di Djokovic che puntano al primo posto del girone. E' succoso il menu della quinta giornata della, da mezzanotte e mezza in diretta su SuperTennis e SuperTenniX. Si parte a Sydney con la sfida tra la Grecia dei Top 10 Maria Sakkari e Stefanos Tsitsipas e il Cile. Tsitsipas, finalista ...Interviste Tennis Taylor Fritz e Jessica Pegula alla vigilia dellain cui guidano la formazione degli Stati Uniti hanno anche parlato del calendario del tennis 2024 e del torneo Olimpico al Roland Garros di Parigi. E hanno avanzato le loro proposte per ...Il debutto della Grecia, l'Olanda e la Serbia di Djokovic che puntano al primo posto del girone. E' succoso il menu della quinta giornata ...L'Australia batte gli Stati Uniti per 2-1 nell'ultimo tie del Gruppo C della United Cup di tennis, giocato a Perth, e conquista il primato in graduatoria, qualificandosi ai quarti di finale. La classi ...