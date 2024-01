United Cup | la Francia batte la Germania di Zverev e tiene l’Italia in corsa per la qualificazione!

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Lalaper 2-1 nella seconda sfida del Gruppo D dellaCup 2024 e permette aldi rimanere ancora inper la qualificazione. La squadra transalpina ringrazia soprattutto Caroline Garcia, protagonista di una vittoria sia in singolare sia in doppio, mentre i tedeschi avevano trovato il primo punto con il solito Alexander, mentre pagano una Angelique Kerber che chiude questa prima fase senza vittorie.avanti 1-0 grazie al successo di Alexander. Il numero uno tedesco, proprio come contro Sonego, si è imposto in rimonta su Adrian Mannarino con il punteggio di 4-6 6-4 6-3 dopo due ore e mezza di gioco. Nel primo set il francese ha avuto subito due palle break in apertura, ma è ...

I risultati e le classifiche aggiornate della United Cup 2024 , manifestazione in programma dal 29 dicembre al 7 gennaio. Sedici nazioni divise in ... (sportface)

Questa notte vedremo in scena una nuova giornata di United Cup 2024 , l’evento che si può equiparare a un ATP e WTA 500 per come viene interpretato ... (oasport)

... dove ha trascinato la Polonia a due vittorie e alla conseguente qualificazione ai quarti della. Più staccata, in terza posizione, c'è Coco Gauff, seguita da Elena Rybakina, Jessica Pegula,...Novak Djokovic, che ha chiuso il 2023 trascinando la Serbia alla vittoria sulla Cina per 2 - 1 nella, festeggia la settimana numero 406 al vertice. Il primo inseguitore, anche se parecchio ...Sonego battuto da Zverev, super Paolini contro Kerber. Il doppio misto, però, ha punito la nostra nazionale. Il 3 gennaio in campo a caccia dei quarti ...FRANCESCO LOIACONO - L’Italia perde 2-1 con la Germania nel gruppo D della United Cup alla “Ken Rosewall Arena” di Sydney in Australia. Nel primo singolare Jasmine Paolini vince in due set, 6-4 7-5 co ...