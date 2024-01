United Cup | Hurkacz perde | ma Swiatek si scatena e la Polonia batte la Spagna Ruud trascina la Norvegia

(Di lunedì 1 gennaio 2024) LaCup prosegue nella giornata di Capodanno. La competizione per Nazionali tennistiche entra nel vivo della fase a gironi sul cemento australiano. Laha sconfitto laper 2-1: Hubertha perso il primo match contro Alejandro Davidovich Fokina per 3-6, 6-3, 6-4 ma la fuoriclasse Igaha rimesso in parità le cose surclassando Sara Sorribes Tormo con un secco 6-2, 6-2. Nel decisivo doppio misto,hanno rifilato un doppio bagel (6-0, 6-0) alla coppia iberica. Grazie a questo risultato laha vinto il gruppo A disputato a Perth e si è qualificata ai quarti di finale, mentre laha chiuso alle spalle dei biancorossi e ora deve sperare di essere tra le migliori seconde per ...

