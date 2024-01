United Cup | Canada e Australia ai quarti | mercoledì Italia-Francia sarà decisiva

Leggi su sportface

(Di lunedì 1 gennaio 2024)un match decisivo quello traa Sydney nella mattinatana di3 gennaio. E’ questo il responso dalla sfida tra Germania enel gruppo D dellaCup di tennis, che si è chiusa con il trionfo dei transalpini per 2-1, soltanto al doppio decisivo con Garcia e Roger-Vasselin che si sono imposti su Kerber e Zverev. Quest’ultimo aveva aperto con una vittoria nel singolare contro Mannarino, mentre la stessa Garcia aveva poi battuto in rimonta proprio Kerber. A questo punto, è spareggio proprio tra gli azzurri e i francesi per vincere il girone e avanzare aidi finale della competizione mista. Intanto, sono due le qualificate. L’ultima in ordine cronologico è l’, che nel gruppo C ...