United Cup 2024 | l’Australia batte gli Stati Uniti e vince il Girone C qualificandosi ai quarti

Leggi su oasport

(Di lunedì 1 gennaio 2024)gliper 2-1 nell’ultimo tie del Gruppo C dellaCup di tennis, giocato a Perth, e conquista il primato in graduatoria,aidi finale. La classifica, infatti, vede tutte le squadre in parità per tie e match vinti, ma la percentuale di set vinti premia, prima davanti agli, secondi, ed alla Gran Bretagna, terza. Nel singolare maschileno Alex de Minaur regola lo statunitense Taylor Fritz per 6-4 6-2 in un’ora e mezza di gioco. Nel primo set l’oceanico trova il break in apertura a quindici e poi tiene tutti i turni al servizio senza patemi, senza mai farsi neppure trascinare ai vantaggi, e chiudendo così sul 6-4 in ...