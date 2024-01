Una tonalità tra il rosa e l’arancio dallo spirito avvolgente è il colore Pantone 2024

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Life&People.it Nutrire sé stessi in nome della connessione, della pace e della condivisione. Il Peach Fuzz (13-1023) è il, presentato recentemente dall’azienda di tecnologie per la grafica e progettato con l’intento di catturare l’attualità e diventare di conseguenza un elemento di tendenza. Quest’anno la scelta è ricaduta su unatra ilche (citando la Direttrice esecutiva Leonora Leiseman) con unoarricchisce e corrobora mente, corpo e anima rafforzando il bisogno di conforto, empatia e compassione”. Un’idea concepita 24 anni fa Il colosso USA fondato più di Settant’anni fa dal 1999 seleziona il cosiddetto “dell’anno”, scegliendo una nuova tinta capace, nelle ...

Essere appassionate di moda, scegliere con cura cosa acquistare e come abbinarlo, non ha nulla a che fare con la taglia indicata su quei capi. ... (iodonna)

Avvolta nell’immancabile vestaglia di seta del suo brand, Victoria Beckham posta un video per lanciare la nuova colorazione – neutra ma ultra ... (iodonna)

Un colore capace di catturare il nostro desiderio di nutrire noi stessi e gli altri.di pesca delicata e morbida il cui spirito omnicomprensivo arricchisce l'anima, il corpo e la mente. E' la descrizione del Peach Fuzz 13 - 1023, il colore Pantone dell'anno 2024. L'...Caldo e sfarzoso, questamette in risalto la loro personalità solare e brillante. Anche per il make - up: un ombretto dorato e un tocco di illuminante donano subitoluminosità calda al ...